В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
ДТП произошло вечером 25 сентября в одном из районов Запорожья
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Дорогу не поделили два автомобиля. В результате столкновения загорелся автомобиль Chevrolet.
Легковушку потушили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работали 10 чрезвычайников, привлекались две единицы техники.
Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, днем 25 сентября на Львовщине Audi вылетела в кювет. Пострадали три ребенка, в том числе младенец.
26 сентября 2025
