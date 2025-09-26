Фото: полиция

ДТП произошло 26 сентября около 03:40 на трассе Киев-Харьков в Полтавском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mitsubishi ASX не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонный блок и перевернулся.

В результате аварии погиб один из пассажиров, личность которого устанавливают. Травмированных 24-летнего водителя и еще одного пассажира, 21-летнего парня, доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

