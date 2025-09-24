У Рівному BMW врізався у дерево і перекинувся: водій не постраждав

Фото: Національна поліція

У Рівному автомобіль врізався у дерево, перекинувся, але водій залишився неушкодженим. Поліцейські встановлюють обставини інциденту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася у вівторок, 23 вересня, близько 22:30 на вулиці Данила Галицького.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та врізався у дерево, після чого авто перекинулося.

За результатами огляду у лікарні медики діагностували у керманича лише перелом зуба. Водій, який перебував у тверезому стані, від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині зіткнулися легковик і мотоцикл. В результаті зіткнення травмувався 15-річний мотоцикліст, його доставили до лікарні. Правоохоронці відзначають, що водій автомобіля перебував у тверезому стані.