16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 16:59

У Рівному BMW врізався у дерево і перекинувся: водій не постраждав

24 вересня 2025, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівному автомобіль врізався у дерево, перекинувся, але водій залишився неушкодженим. Поліцейські встановлюють обставини інциденту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася у вівторок, 23 вересня, близько 22:30 на вулиці Данила Галицького.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та врізався у дерево, після чого авто перекинулося.

За результатами огляду у лікарні медики діагностували у керманича лише перелом зуба. Водій, який перебував у тверезому стані, від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині зіткнулися легковик і мотоцикл. В результаті зіткнення травмувався 15-річний мотоцикліст, його доставили до лікарні. Правоохоронці відзначають, що водій автомобіля перебував у тверезому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне ДТП ПДР дерево хлопець зуби поліція
На Харківщині пішохід постраждав у ДТП: водій Daewoo збив 56-річного чоловіка
24 вересня 2025, 16:17
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
24 вересня 2025, 11:55
На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю поліцейського: загинув водій скутера, постраждала дитина
24 вересня 2025, 10:31
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Директор будівельної компанії обвинувачується у розкраданні 6 млн грн на ремонт будинку у Запоріжжі
24 вересня 2025, 18:29
Трагедія у Київському СІЗО: помер обвинувачений у смерті іншого в'язня
24 вересня 2025, 18:10
Нові правила: сервісні центри МВС встановлюють захисні панелі на теоретичних іспитах
24 вересня 2025, 18:03
На Сумщині засудили організаторів каналу для ухилянтів
24 вересня 2025, 17:45
$3,600 за "групу інвалідності": у Рівному спіймали колишнього лікаря на хабарі
24 вересня 2025, 17:31
На Харківщині обговорять, як налагодити співпрацю бізнесу з податковою
24 вересня 2025, 17:27
Сили оборони України вдарили по нафтопереробних та військових об'єктах РФ
24 вересня 2025, 17:16
Від кумедних до незвичних: які імена та по батькові обирають українці – статистика Мін’юсту
24 вересня 2025, 17:09
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
24 вересня 2025, 16:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »