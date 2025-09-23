Фото: полиция Ивано-Франковской области

Во время столкновения мотоцикла с легковым авто на Коломыйщине пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали

Об этом сообщает полиция в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В селе Орелец Коломыйского района в Ивано-Франковской области вечером 22 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения травмировался 15-летний мотоциклист, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Подросток госпитализирован в больницу

По информации полиции Ивано-Франковской области, водителем легкового авто Renault Megane был 39-летний житель Коломыйского района. Предварительно установлено, что водитель во время поворота налево на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом.

Правоохранители отмечают, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. На месте происшествия работали следователи и эксперты, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших телесные повреждения потерпевшему. Расследование продолжается.

