17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:57

В Киевской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 72-летней матери

17 сентября 2025, 17:57
Фото: Национальная полиция Украины
Во время семейного конфликта мужчина ранил собственную мать

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Морозовка Барышевской громады Киевской области 50-летний мужчина во время семейного конфликта нанес ножевые ранения собственной матери. Женщина, которой 72 года, получила повреждение шеи и грудной клетки. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 сентября около 14.50. О происшествии полиции сообщили работники медицинского учреждения, которых вызвала небезразличная соседка. Правоохранители установили, что между сыном и матерью возник бытовой конфликт, во время которого мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую срочно госпитализировали, и благодаря скорой медицинской помощи ее жизни на данный момент ничего не угрожает. Полицейские задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи Броварской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за покушение на убийство. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.

Ранее сообщалось, в Фастове мужчина открыл огонь по отцу и сыну, вызвав угрозу их жизни. Суд избрал ему меру пресечения – под арестом на два месяца, а за совершенное грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Киевская область ножевое ранение мать нападение покушение на убийство полиция криминал
