Фото: Національна поліція України

Поліція затримала чоловіка після смертельного пострілу у знайомого на території приватного господарства

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

На Рівненщині поліція затримала 34-річного чоловіка, який може бути причетним до вбивства свого 22-річного знайомого. За даними правоохоронців, підозрюваний вистрілив у потерпілого з мисливської рушниці. Наразі йому планують повідомити про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Медики констатували смерть 22-річного чоловіка

Інцидент стався 18 вересня близько 18:20 у селі Застав’я на території приватного господарства. Під час конфлікту 34-річний місцевий житель здійснив постріл у живіт 22-річного чоловіка з села Голишів. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть молодика.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час огляду у медичному закладі встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину – зареєстровану мисливську рушницю – вилучили та направлять на експертизу.

Наразі вирішується питання про обрання 34-річному жителю Рівненського району запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин події та причетності інших осіб.

Раніше повідомлялося про жахливий інцидент на Київщині: під час сімейного конфлікту 50-річний чоловік поранив власну матір. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.