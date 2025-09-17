08:15  17 вересня
17 вересня 2025, 08:22

На Рівненщині мотоцикл зіткнувся з авто – двоє 15-річних у лікарні

17 вересня 2025, 08:22
Фото: Національна поліція
Нещодавно в селищі міського типу Рокитне, що на Рівненщині, сталася серйозна аварія за участю двох неповнолітніх водіїв. У результаті зіткнення мотоцикла з легковим автомобілем травмувалися двоє 15-річних підлітків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП трапилася на вулиці Незалежності.

За попередніми даними, відбулося зіткнення мотоцикла "Lifan" під керуванням 15-річного жителя села Масевичі з автомобілем "Hyundai", за кермом якого теж перебував 15-річний односельчанин.

Мотоцикл не був зареєстрований, а його водій ніколи не отримував посвідчення водія.

Унаслідок зіткнення тяжкі травми отримали водій двоколісного та його пасажир – також 15-річний мешканець села. Обох госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

У межах розслідування відібрано біологічні зразки у обох водіїв для перевірки на стан сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Волині з початку 2025 року зареєстровано понад 300 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Близько половини цих ДТП сталися під час керування мопедами, скутерами, мотоциклами та двоколісним електротранспортом.

