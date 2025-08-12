На Волыни — более 300 аварий с детьми с начала года: половина из-за мопедов

Иллюстративное фото: Национальная полиция

С начала 2025 года в Волынской области зарегистрировано более 300 ДТП с участием несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.

В четырех случаях аварии завершились трагедией – погибли дети.

Правоохранители призывают родителей контролировать досуг своих детей, не допускать управление транспортом без должной подготовки и категории.

Напомним, в Харьковской области подростки попали в ДТП на мотоцикле. Двухколесный столкнулся с автомобилем. В результате аварии несовершеннолетние получили тяжкие телесные повреждения, их госпитализировали. Один из парней находится в крайне тяжелом состоянии.