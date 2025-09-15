Фото: полиция

ДТП произошло 15 сентября около 10:30 на перекрестке улиц в Полтаве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перекрестке улиц Киевское Шоссе и 23 сентября Volkswagen под управлением 24-летнего водителя врезался в Hyundai, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai, его 33-летний пассажир и пятилетняя девочка. Всех доставили в больницу.

Повреждения получили оба автомобиля и микроавтобус Mercedes, двигавшийся рядом.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 15 сентября в Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто. В результате ДТП пострадал водитель иномарки.