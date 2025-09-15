Фото: полиция

В Киеве сообщили о подозрении женщине, которая за рулем Volkswagen в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила военнослужащую и скрылась с места ДТП

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сейчас 23-летняя пострадавшая с многочисленными травмами находится в больнице.

Водительнице инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения. 44-летней женщине грозит до трех лет заключения и запрет на управление авто на срок до пяти лет.

Напомним, ДТП произошло 13 сентября на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской в Дарницком районе столицы. Водительница Volkswagen проехала на "красное" и сбила военную, которая переходила дорогу на "зеленый". После этого она уехала, но полиция быстро ее разыскала. Сначала женщина утверждала, что за рулем был ее муж, однако доказала обратное. Тест показал 3,11 промилле алкоголя в крови женщины.