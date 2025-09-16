Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области полиция остановила браконьеров, которые незаконно вылавливали рыбу в зоне радиационного загрязнения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевской области вместе с работниками Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника задокументировала незаконный лов рыбы на Днепре. Событие произошло вблизи полуострова Домантов, где обнаружили троих мужчин, нарушавших правила природоохранного режима. За совершенное им грозит до 5 лет заключения.

Правоохранители прибыли на место происшествия в составе следственно-оперативной группы и установили фигурантов. Мужчины в возрасте от 27 до 59 лет находились в лодке и использовали запрещенное орудие – рыболовную сетку. После отлова рыбы они загружали ее в автомобиль для дальнейшей транспортировки.

Полиция изъяла доказательства, среди которых запрещенное оборудование и водные биоресурсы разных видов. Предварительная оценка ущерба для природно-заповедного фонда составляет более 3 млн грн. Специалисты отмечают, что такие действия наносят значительный ущерб экосистеме Чернобыльской зоны.

Следователи открыли досудебное расследование по части 1 статьи 249, части 3 статьи 15 и части 3 статьи 267-1 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, устанавливаются все происшествия происшествия.

