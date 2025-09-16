Фото: ілюстративне

У Рівному сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пішохідка з собакою. Інцидент трапився на нерегульованому пішохідному переході, де 44-річна місцева мешканка переходила дорогу, тримаючи на руках чотирилапого улюбленця.

За даними слідства, 20-річний водій автомобіля "BMW", рухаючись із швидкістю 103-117 км/год, не зменшив швидкість і не зупинився, щоб пропустити пішохода. У результаті сталося зіткнення, від якого жінка та собака загинули на місці, незважаючи на надану медичну допомогу.

Слідчі повідомили водієві про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування вже завершене, а матеріали кримінального провадження передані до суду для розгляду.

