Житель Ровенщины пытался подкупить пограничника, чтобы переправить за границу друга

фото: ГПСУ

В Ровенской области пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения в ЕС мужчину мобилизационного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

К преступной деятельности 32-летний житель Ровенской области пытался привлечь пограничника. Злоумышленник предложил военнослужащему 8000 долларов США. За эти средства мужчина хотел помочь своему 30-летнему другу из Киева незаконно уехать из Украины.

Оба мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им объявлены подозрения по статьям УКУ 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Ровенской области задержали мужчину, который за 6500 долларов инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы. Следователи сообщили фигуранту о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.