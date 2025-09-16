12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 15:15

Житель Ровенщины пытался подкупить пограничника, чтобы переправить за границу друга

16 сентября 2025, 15:15
фото: ГПСУ
В Ровенской области пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения в ЕС мужчину мобилизационного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

К преступной деятельности 32-летний житель Ровенской области пытался привлечь пограничника. Злоумышленник предложил военнослужащему 8000 долларов США. За эти средства мужчина хотел помочь своему 30-летнему другу из Киева незаконно уехать из Украины.

Оба мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им объявлены подозрения по статьям УКУ 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Ровенской области задержали мужчину, который за 6500 долларов инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы. Следователи сообщили фигуранту о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

16 сентября 2025
07 августа 2025
