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09 августа 2020, 13:21 5

Городской голова Ровно Хомко не будет принимать участия в следующих выборах мэра – СМИ

09 августа 2020, 13:21 5
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По неофициальным данным он поддержит кандидата от партии "За будущее" Юрия Вознюка
По неофициальным данным он поддержит кандидата от партии "За будущее" Юрия Вознюка
Фото: Ровенские новости
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Городской голова Ровно Владимир Хомко уже уведомил своих сотрудников, что принял решение не баллотироваться на очередных местных выборах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Ровно вечернее.

По данным источника местного СМИ это случилось в горисполкоме, когда в понедельник, 3 августа, городской голова вышел из очередного отпуска. В этот день его поздравляли с днем рождения, который был накануне.

Сказал, что на неделе сделает официальное заявление, - рассказал один из приближенных к Хомко чиновников.

Также источник сообщил, что в среду, 12 августа, в Ровном на майдане Независимости состоится представление кандидата от политической силы "За будущее", за которой стоит бизнес-партнер Игоря Коломойского Игорь Палица. Эта политическая сила будет выдвигать кандидатом в городские головы Ровно Юрия Вознюка.

Ожидается, что во время представления там будет присутствовать Владимир Хомко, который будет идти первым номером в списке "За будущее" в городской совет Ровно.

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выборы партия мэр Ровно Палица Игорь Коломойский Игорь Кандидат Хомко Владимир За будущее
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