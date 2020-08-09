Нардепа Шаповалова назначили руководителем полтавского отделения партии "За будущее"

В прошлом Юрий Шаповалов был членом Партии регионов

В прошлом Юрий Шаповалов был членом Партии регионов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЗМИСТ.

Впервые Шаповалов стал депутатом в 2012 году. Он баллотировался как самовыдвиженец, но в том же году вошел во фракцию "Партии Регионов". В феврале 2014 году покинул ряды "регионалов" и самовыдвиженцем вновь избрался в Верховную Раду. В 2017 году вошел в депутатскую группу "Партия "Возрождение", которую возглавлял эксрегионал Виталий Хомутынник.

В 2019 году Шаповалов участвовал и победил в парламентских выборах по 146 округу как самовыдвиженец. Тогда он победил мажоритарщика Феликса Урина с отрывом в 3,82%, а сам представитель "Слуги Народа" тогда говорил о подкупе избирателей и создание "сетки" в Кременчуге.

Для Юрия Шаповалова 2019 год ознаменовался покупкой новых авто Audi A6 2015 и BMW X7. Также в прошлом году Шаповалов приобрел в Кременчуге спортивный клуб боулинга с баром.Он арендует номер в гостинице "Киев", а в собственности - квартира в Кременчуге и 2 земельных участка. Параллельно с этим, он арендует две общественные приемные, обе по площади больше, чем его квартира.

Как нардеп, Шаповалов получил за год 542 тысячи 720 грн. Еще 22 млн 102 тыс. 885 грн поступило от ООО "АТБ-маркет" как доход от отчуждения недвижимого имущества. Он является конечным бенефициаром ООО "Фокстрот-Сервис", ЧП "ТОМС", ООО "ТРК " Кременчуг", ООО "Киноплексов". Жена Шаповалова в 2019 году заработала 970 тыс. 065 грн. Также ей удалось сэкономить 380 тыс. 108 грн.

Напомним, главным кандидатом на должность городского головы от "За будущее" в Полтаве стал ексмер Александр Мамай.

Добавим, нардепку Ольгу Савченко назначили председателем областного отделения политической партии "Слуга народа" в начале июня. Также ранее нардеп Нина Южанина возглавила полтавский областной филиал партии "Европейская Солидарность", а партия "Голос" не пойдет на выборы на Полтавщине.