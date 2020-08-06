Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"

До выборов мэра в Ровно осталось меньше трех месяцев. И хоть окончательный перечень вероятных кандидатов на должность городского главы еще не известен. Список основных претендентов уже окончательно сформировался

До выборов мэра в Ровно осталось меньше трех месяцев. И хоть окончательный перечень вероятных кандидатов на должность городского главы еще не известен. Список основных претендентов уже окончательно сформировался

Похоже, что действующий городской голова Владимир Хомко сошел с дистанции и не будет принимать участие в этих выборах, удовлетворившись тремя сроками на посту мэра. А это значит, что шансы на победу имеют все претенденты.

Кто и как готовится завоевывать доверие избирателей осенью этого года разбирались на месте, специально для RegioNews.

Юрий Вознюк – кандидат с поддержкой местных бизнесменов

Депутатом Ровенского городского совета Юрий Вознюк стал в 2010 году по списку партии "Фронт перемен". В 2012 году стал народным депутатом Украины одержав победу на 153-м мажоритарном округе, как выдвиженец "Батькивщины". На внеочередных выборах в парламент в 2014 году подтвердил свою победу на том же округе, но уже в составе партии "Народный фронт". Мандат нардепа потерял в результате выборов прошлого года, проиграв выборы выдвиженцу партии "Слуга народа" Романа Иванисову.

На фото: Юрий Вознюк

Юрий Вознюк имеет немалый политический опыт, связи и материальный ресурс. Полный набор инструментов успешного политика, который позволяет оставаться более-менее независимым от местных влияний. Насколько это вообще возможно в современной Украине. На эти выборы он идет от партии "За майбутне" Игоря Палицы.

Также по списку партии "За майбутне" в Ровенский городской совета пойдет известный ровенский бизнесмен, совладелец телеканала "Ровно 1" Марьян Года. А это означает, что самый рейтинговый местный телеканал будет главным информационным оружием Вознюка в борьбе за кресло мэра. Добавьте сюда возможность попадать на центральный телеканал "1+1" Коломойского и немалый личный финансовый ресурс и вы получите серьезного претендента. Тем более, как утверждаются информированные источники, кандидатура Юрия Вознюка удовлетворяет ровенских бизнесменов и застройщиков, которые не желают победы на выборах Виктора Шакирзяна, который является креатурой собственника ЖК "На счастливом" Романа Куриса.

Виктор Шакирзян – без парти, но с рейтингом

Бесспорно Виктор Шакирзян сейчас является лидером рейтингов. По данным социологии у владельца компании "Захидтрансбуд" сейчас самая высокая поддержка электората, если не брать в расчет нынешнего мэра Владимира Хомко. Этому есть несколько объяснений. Первое – массированная информационная компания Шакирзяна, которая началась три месяца назад. За это время потенциальный кандидат в мэры прошел путь от ноунейма с нулевым рейтингом, до одного из лидеров избирательной гонки. Его фамилия звучит на радио, выпуски новостей не обходятся без сюжетов о деятельности господина Виктора. Агитационные палатки стоят во всех уголках города, а его "волонтеры" раздают защитные маски и газеты. А еще у Виктора Шакирзяна есть много сильных сторон: финансовый и медийный ресурсы. Под выборы Роман Курис, который поддерживает этого кандидата, купил телеканал "Ритм", рекламное агентство, которое является совладельцем ряда информационных сайтов и которому принадлежит до сотни бигбордов в Ровно.

На фото: Виктор Шакирзян

Есть у Виктора Шакирзяна и слабые стороны. Главная из них, это отсутствие партийного флага на этих выборах. Ведь по Избирательныму кодексу, в городах, где количество избирателей больше 90 тысяч, все кандидаты должны быть выдвиженцами политических партий. Сначала считалось что Шакирзян пойдет от партии "Слуга народа". Потом ходили слухи, что он пойдет под флагом "Европейской солидарности". Сейчас же, с уверенностью 99,9% можно утверждать, что этого не произойдет. Кандидатом от "слуг" станет председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль. А в "ЕС" сейчас есть четыре кандидатуры, и среди них нет фамилии Шакирзян. Другие серьезные, для нашего региона, партийные флаги тоже заняты: "Свобода", "Батькивщина" и "Голос" тоже имеют свои кандидатов. Остается брать флаг менее известной партии. Учитывая нынешний рейтинг кандидата можно пробовать завезти еще и несколько депутатов городского совета, спроектировав личный рейтинг Шакирзяна на партию от которой он пойдет на выборы.

Олег Осуховский – свой среди чужих

Партия "Свобода" будет выдвигать в мэры Олега Осуховского, который трижды побеждал в Ровно. Правда в других выборах. Сначала на выборах в Ровенского областного совета в 2010 году. Затем дважды выиграл мажоритарку в Верховную раду в 2012 и 2014 годах. Но, уступил выдвиженцу "Слуги народа" на досрочных выборах в парламент в прошлом году.

На фото: Олег Осуховский

Тем не менее эксперты считают, что выдвижение Осуховского на должность городского головы – это ошибка соратников Олега Тягнибока. Осуховский львовянин, а местные жители вряд ли изберут главой своего города "чужого". Одно дело голосовать за кандидата в депутаты, другая – за городского голову.

Правда варианты всегда есть. Если Осуховский сможет пройти во второй тур с кандидатом от "Слуги народа" то есть высокая вероятность того, что патриотический электорат мобилизуется, чтобы не дать победить выдвиженцу партии Зеленского.

Виталий Коваль – "слуга" с призрачными шансами на победу

На фото: Виталий Коваль

Нынешний председатель Ровненской областной государственной администрации имеет очень призрачные шансы на победу. Эксперты прогнозируют, что на этих выборах городского головы выдвиженец "Слуги народа" может даже не выйти во второй туры выборов. И тому есть сразу несколько причин. Первая и главная – это стремительно падающий рейтинг партии "Слуга народа" и самого Владимира Зеленского. Вторая причина – это недовольство местного бизнеса и политических элит, которое уже превратилось в "партизанскую войну" против этой политической группы. Главная и, пожалуй, единственная причина – с появлением Коваля в кресле руководителя области на Ровенщине появились фирмы, которые выигрывают и получают подавляющее большинство всех тендерных контрактов. Как утверждаются информированные источники, эти фирмы зарегистрированы в Днепропетровской области и могут быть связаны с Игорем Коломойским.

"Европейская солидарность" и полная неопределенность

На сегодняшний день еще неизвестно кто пойдет под флагом партии Порошенко на выборы мэра в Ровно. Сейчас обсуждается три кандидатуры: руководитель клиники "Бэби Док", экс-командир медицинской службы 130-го разведывательного батальона, ветеран АТО Юрий Полищук, директор Торгового центра "Залата плаза" Александр Оверчук и журналист и руководитель областной организации "ЕС" Виталий Гайдукевич.

Любой из кандидатов от "ЕС" является серьезным претендентом на победу, тем более, что партийного рейтинга может вполне хватить для прохождения во второй тур. А вот его результаты будут зависеть от того, с кем придется бороться в этом втором туре. Идеальной спарринг-партнер для выдвиженца "ЕС" является кандидат от "Слуги народа". В других случаях, могут быть вопросы...

Галина Кульчинская – с рейтингом, но без финансовой поддержки

Заместитель городского главы, председатель фракции ВО "Батькивщина" в Ровенском городском совете Галина Кульчинская тоже собирается на выборы. По крайней мере, так утверждают информированные источники. При отсутствии среди кандидатов Владимира Хомко у Кульчинской есть все шансы подобрать его электорат добавив рейтинг партии Тимошенко. На фоне падения рейтинга "Слуги народа" рейтинги бело-сердечных растут. Ничего странного не происходит, ведь именно за счет, в том числе, и избирателей "Батькивщины" в прошлом году партия Зеленского победила. А разочарование в "зеленой" возвращает в лоно "Батькивщины".

На фото: Галина Кульчинская

Знаковым является то, что например раньше в эфире "РадиоТрек" каждое утро информировал о городских делах Владимир Хомко. Однако недавно голос городского головы из эфира исчез. Теперь о проблемах города рассказывает его заместитель - Галина Кульчинская.

Информационная поддержка у Кульчинской есть в виде газеты "7 дней", радиостанции "РадиоТрек" и одноименного сайта. Это медиа являются лидерами в городе в своем сегменте информационного поля. Остается только догадываться, откуда Галина Кульчинская возьмет финансовый ресурс на собственную избирательную компанию. Правда в политике главное чтобы был рейтинг, а деньги найдутся.

Святослав Евтушенко – вечно перспективный кандидат

Святослав Евтушенко в этот раз пойдет на выборы городского головы под флагом "Народного Руха Украины". Именно такой вывод можно сделать из листовок с портретом кандидата и партийным лого, которые появились на днях на подъездах ровенских домов.

На фото: Святослав Евтушенко

У Евтушенко есть свой личный рейтинг. Социологические опросы до выборов показывает поддержку господина Святослава в 12-17%. Однако на выборах его результат колеблется в пределах 7-9%. Как будет в этот раз? Увидим 25 октября.

Богдан Файфура или Назарий Полищук?

Так называемая партия мэров "Пропозиция" тоже определяется со своим кандидатом на должность городского главы Ровно. Сейчас выбор между двумя персонами. С одной стороны, депутат Ровенского областного совета Богдан Файфура. С другой – депутат Ровенского городского совета Назарий Полищук.

На фото: Богдан Файфура или Назарий Полищук

Сейчас трудно сказать, что можно ожидать от этих двух, как и от партии "Пропозиция". Файфура на прошлых выборах неожиданно провел в областной совет партию "Конкретные дела". Без информационной поддержки и при почти полном отсутствии визуальной агитации. Полищук в разные периоды был одним из тех, кто создавал в Ровно партийные организации: сначала Радикальной партии Ляшко, а затем "Самопомощи".