Міський голова Рівного Хомко не братиме участі у наступних виборах мера – ЗМІ

За неофіційними даними він підтримає кандидата від партії "За майбутнє" Юрія Вознюка

За неофіційними даними він підтримає кандидата від партії "За майбутнє" Юрія Вознюка

Фото: Рівненські новини

Міський голова Рівного Володимир Хомко уже повідомив своїх співробітників, що ухвалив рішення не балотуватися на чергових місцевих виборах.

Про це інформує RegioNews з посиланням на видання Рівне вечірнє.

За даними джерела місцевого ЗМІ це трапилося в міськвиконкомі, коли у понеділок, 3 серпня, міський голова вийшов з чергової відпустки. У цей день його вітали з днем народження, який був напередодні.

Сказав, що на тижні зробить офіційну заяву, - розповів один із наближених до Хомка чиновників.

Також джерело повідомило, що в середу, 12 серпня, у Рівному на майдані Незалежності відбудеться представлення кандидата від політичної сили "За майбутнє", за якою стоїть бізнес-партнер Ігоря Коломойського – Ігор Палиця. Ця політична сила висуватиме кандидатом у міські голови Рівного Юрія Вознюка.

Очікується, що під час представлення там буде присутнім Володимир Хомко, який ітиме першим номером у списку "За майбутнє" до міської ради Рівного.

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