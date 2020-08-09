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09 августа 2020, 12:00 6

Местные выборы назначили с учетом нового деления на районы – ЦИК

09 августа 2020, 12:00 6
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Выборы депутатов назначены во всех 24 областях Украины
Выборы депутатов назначены во всех 24 областях Украины
Фото: ЦИК
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Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ЦВК.

Соответствующее решение ЦИК приняла на основании постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета министров об определении территорий объединенных территориальных общин.

Кроме того, ЦИК обратилась в комитет Верховной Рады и Министерство развития общин и территорий, чтобы получить разъяснения относительно выборов депутатов районных советов, поскольку, по мнению членов комиссии, существует правовая неопределенность относительно назначения первых выборов депутатов районных советов.

Напомним, ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан.

спикер Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.

выборы ЦИК Район область ОТГ
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