Ветрянка в колледже Ивано-Франковска: часть студентов на дистанционке

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По словам читательницы, которая обратилась в редакцию, администрация заведения переводит на дистанционное обучение только те группы, где уже обнаружены больные.

Директор колледжа уверяет, что учебное заведение реагирует в соответствии с ситуацией. С понедельника на дистанционное обучение отправили три группы из 47, в которых зафиксировали случаи ветрянки.

"У нас 47 групп. Три из них сейчас перешли на дистанционное обучение, потому что там есть студенты, заболевшие ветрянкой. Мы реагируем согласно ситуации", – отметил директор.

Администрация добавила, что в колледже проводятся профилактические и санитарные мероприятия. Медработник сообщил, что в субботу была проведена генеральная уборка учебных помещений.

Напомним, в начале ноября в Киевской области зафиксировали вспышку вируса Коксаки – заболели 13 детей. Врачи отмечают, что вакцины от вируса Коксаки не существует, поэтому основная защита – соблюдение гигиены.