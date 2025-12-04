Вітрянка в коледжі Івано-Франківська: частина студентів на дистанційці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу зафіксували випадки захворювання студентів на вітрянку

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За словами читачки,я ка звернулася до редакції, адміністрація закладу переводить на дистанційне навчання лише ті групи, де вже виявлені хворі.

Директор коледжу запевняє, що навчальний заклад реагує відповідно до ситуації. З понеділка на дистанційне навчання відправили три групи з 47, у яких зафіксували випадки вітрянки.

"У нас 47 груп. Три з них зараз перейшли на дистанційне навчання, бо там є студенти, які захворіли на вітрянку. Ми реагуємо згідно з ситуацією", – зазначив директор.

Адміністрація додала, що в коледжі проводяться профілактичні та санітарні заходи. Медпрацівник повідомив, що у суботу було проведено генеральне прибирання навчальних приміщень.

Нагадаємо, на початку листопада на Київщині зафіксували спалах вірусу Коксакі – захворіли 13 дітей. Лікарі наголошують, що вакцини від вірусу Коксакі не існує, тож основний захист – дотримання гігієни.