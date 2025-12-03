07:24  03 декабря
03 декабря 2025, 13:25

В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ

03 декабря 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине не регистрируют эпидемии острых респираторных инфекций, несмотря на наличие отдельных госпитализаций и локальных подпороговых превышений в нескольких регионах

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела Минздрава Александра Заику, передает RegioNews.

"Госпитализации есть, но они незначительны. И мы точно можем говорить, что эпидемии мы не регистрируем, превышение эпидпорогового показателя не фиксируем. Есть локальные низкие уровни эпидпороговых превышений в некоторых регионах, но это прогнозируемо, поскольку регионы способны принимать соответствующие меры и оказывать медицинскую помощь в случае необходимости", – отметил Заика.

Он добавил, что погодные условия, в частности сырость и незначительное похолодание, способствуют распространению вирусных инфекций, поэтому граждан призывают избегать мест скопления людей.

Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко уточнил, что пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.

"Потом наступит постепенное понижение с наступлением весны. Поэтому критической ситуации сейчас нет", – подчеркнул Даниленко.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
