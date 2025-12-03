В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине не регистрируют эпидемии острых респираторных инфекций, несмотря на наличие отдельных госпитализаций и локальных подпороговых превышений в нескольких регионах

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела Минздрава Александра Заику, передает RegioNews.

"Госпитализации есть, но они незначительны. И мы точно можем говорить, что эпидемии мы не регистрируем, превышение эпидпорогового показателя не фиксируем. Есть локальные низкие уровни эпидпороговых превышений в некоторых регионах, но это прогнозируемо, поскольку регионы способны принимать соответствующие меры и оказывать медицинскую помощь в случае необходимости", – отметил Заика.

Он добавил, что погодные условия, в частности сырость и незначительное похолодание, способствуют распространению вирусных инфекций, поэтому граждан призывают избегать мест скопления людей.

Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко уточнил, что пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.

"Потом наступит постепенное понижение с наступлением весны. Поэтому критической ситуации сейчас нет", – подчеркнул Даниленко.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.