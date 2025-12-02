11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
02 декабря 2025, 10:40

Новые правила вакцинации: что изменится для детей в 2026 году

02 декабря 2025, 10:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательными будут прививки против 11 инфекционных заболеваний

Об этом сообщил Центр Общественного здоровья, передает RegioNews.

Главное нововведение – добавлена однократная безвозмездная вакцинация против ВПЧ для девушек 12-13 лет самой современной 9-валентной вакциной.

Среди других изменений:

  • Гепатит B: прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев современными комбинированными вакцинами, которые также защищают от коклюша, дифтерии, столбняка и хиб-инфекции. По медицинским показаниям первую прививку могут делать в роддоме в течение первых двух суток жизни.
  • КПК (корь, паротит, краснуха): вакцинация теперь будет происходить в 1 и 4 года вместо 1 и 6 лет, что позволит защитить детей раньше и уменьшить риск осложнений.
  • Туберкулез: прививки вакциной БЦЖ будут делать на вторые сутки жизни ребенка вместо третьего-пятого.
  • Полиомиелит: внедряется полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет.

Как добавили в ЦОЗ, изменения вступают в силу с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные графики вакцинации для вашего ребенка с учетом новых рекомендаций.

Напомним, в Украину доставили 26 000 доз антирабической вакцины, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения в качестве гуманитарной помощи. Спрос на вакцину быстро растет. По данным ЦОЗ, за последние три года ежемесячное использование препарата выросло почти в шесть раз.

