Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей

Фото: ГСЧС Франковщины

В Ивано-Франковске во время пожара пожарные эвакуировали семь человек, среди них двое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что 27 ноября в 14.57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома в Ивано-Франковске.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Пожарные быстро локализовали возгорание, возникшее в одной из комнат квартиры, и полностью ликвидировали пожар в 15:15.

Во время тушения спасатели эвакуировали из задымленных помещений семеро жителей дома, среди которых двое детей.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара и все обстоятельства происшествия.

