Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
В Ивано-Франковске во время пожара пожарные эвакуировали семь человек, среди них двое детей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что 27 ноября в 14.57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома в Ивано-Франковске.
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Пожарные быстро локализовали возгорание, возникшее в одной из комнат квартиры, и полностью ликвидировали пожар в 15:15.
Во время тушения спасатели эвакуировали из задымленных помещений семеро жителей дома, среди которых двое детей.
Специалисты устанавливают причину возникновения пожара и все обстоятельства происшествия.
