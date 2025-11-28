Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей

Фото: ДСНС Франківщини

У Івано-Франківську під час пожежі вогнеборці евакуювали семеро людей, серед них двоє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 27 листопада о 14:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 12-поверхового житлового будинку в Івано-Франківську.

На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко локалізували займання, що виникло в одній із кімнат квартири, та повністю ліквідували пожежу о 15:15.

Під час гасіння рятувальники евакуювали із задимлених приміщень семеро мешканців будинку, серед яких двоє дітей.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та всі обставини події.

