На Ровенщине ликвидировали масштабный пожар на элеваторе: огонь тушили более 14 часов
Спасатели ликвидировали пожар на элеваторе в городе Костополь Ровенской области
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило 26 ноября в 17:30.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огнем полностью охвачена зерносушилка высотой 20 метров, в которой хранилось около 70 тонн семян подсолнечника. Была угроза распространения пламени на соседние здания.
Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.Для ликвидации пожара было подано три ручных и два лафетных ствола.
Тушение осложнялось значительными пожарными нагрузками, в связи с чем к работе дополнительно присоединились подразделения 3-й и 9-й государственных пожарно-спасательных частей из Ровно и Березного, местная пожарная команда села Мирное и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех привлеченных подразделений пожар удалось локализовать в 20:35 того же дня. Площадь возгорания с момента прибытия спасателей не увеличивалась.
Полностью ликвидировали пожар в 08:20 27 ноября.
Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.
Всего к тушению были привлечены 10 единиц пожарной техники и 31 спасатель.
Напомним, в Тернопольской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Предварительной причиной воспламенения называют курение в постели. Судебно медицинский эксперт не обнаружил на теле признаков насильственной смерти или травм.