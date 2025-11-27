18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 17:47

На Ровенщине ликвидировали масштабный пожар на элеваторе: огонь тушили более 14 часов

27 ноября 2025, 17:47
Фото: ГСЧС Ровенской области
Спасатели ликвидировали пожар на элеваторе в городе Костополь Ровенской области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило 26 ноября в 17:30.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огнем полностью охвачена зерносушилка высотой 20 метров, в которой хранилось около 70 тонн семян подсолнечника. Была угроза распространения пламени на соседние здания.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.Для ликвидации пожара было подано три ручных и два лафетных ствола.

Тушение осложнялось значительными пожарными нагрузками, в связи с чем к работе дополнительно присоединились подразделения 3-й и 9-й государственных пожарно-спасательных частей из Ровно и Березного, местная пожарная команда села Мирное и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех привлеченных подразделений пожар удалось локализовать в 20:35 того же дня. Площадь возгорания с момента прибытия спасателей не увеличивалась.

Полностью ликвидировали пожар в 08:20 27 ноября.

Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Всего к тушению были привлечены 10 единиц пожарной техники и 31 спасатель.

Напомним, в Тернопольской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Предварительной причиной воспламенения называют курение в постели. Судебно медицинский эксперт не обнаружил на теле признаков насильственной смерти или травм.

пожар ГСЧС Ровенская область элеватор зерносушилка
