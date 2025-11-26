13:43  26 ноября
26 ноября 2025, 12:14

Франковец продавал метадон, получавший для лечения: его задержали

26 ноября 2025, 12:14
Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили 40-летнего жителя Ивано-Франковска, который вместо прохождения лечения на заместительной поддерживающей терапии использовал полученный в медицинском учреждении метадон для незаконного сбыта

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили следователи, франковец регулярно получал метадон по медицинским назначениям. Однако вместо лечения препарат он реализовывал другим лицам незаконным способом.

Злоумышленник был задержан после очередного сбыта в центре поселка Богородчаны.

В ходе документирования преступной деятельности полицейские изъяли у подозреваемого таблетки метадона, предназначенные для личного лечения, а также другие доказательства, подтверждающие факты сбыта.

Фигурант задержан. Ему сообщено о подозрении. Мужчине светит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области правоохранители разоблачили 16-летнего подростка. Оказалось, что он торговал наркотическими средствами. Через логистическую компанию он получал посылки с расфасованным PVP. Впоследствии он делал "закладки" на территории Ровно. В чат-ботах он сообщал клиентам о местонахождении "товара".

