13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 12:14

Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали

26 листопада 2025, 12:14
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили 40-річного мешканця Івано-Франківська, який замість проходження лікування на замісній підтримувальній терапії використовував отриманий у медичному закладі метадон для незаконного збуту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, франківець регулярно отримував метадон за медичними призначеннями. Проте замість лікування препарат він реалізовував іншим особам у незаконний спосіб.

Зловмисника затримали після чергового збуту в центрі селища Богородчани.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у підозрюваного таблетки метадону, призначені для особистого лікування, а також інші докази, що підтверджують факти збуту.

Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру. Чоловіку світить до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Рівненській області правоохоронці викрили 16-річного підлітка. Виявилось, він торгував наркотичними засобами. Через логістичну компанію він отримував посилки з розфасованим PVP. Згодом він робив "закладки" на території Рівного. У чат-ботах він повідомляв клієнтам про місцезнаходження "товару".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область наркозалежний метадон терапія лікування поліція підозра
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 10:48
В Івано-Франківську побилися двоє 13-річних підлітків
25 листопада 2025, 09:22
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн
26 листопада 2025, 14:09
Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим
26 листопада 2025, 13:50
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
26 листопада 2025, 12:54
$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників
26 листопада 2025, 12:42
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 12:29
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »