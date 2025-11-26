Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили 40-річного мешканця Івано-Франківська, який замість проходження лікування на замісній підтримувальній терапії використовував отриманий у медичному закладі метадон для незаконного збуту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, франківець регулярно отримував метадон за медичними призначеннями. Проте замість лікування препарат він реалізовував іншим особам у незаконний спосіб.

Зловмисника затримали після чергового збуту в центрі селища Богородчани.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у підозрюваного таблетки метадону, призначені для особистого лікування, а також інші докази, що підтверджують факти збуту.

Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру. Чоловіку світить до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Рівненській області правоохоронці викрили 16-річного підлітка. Виявилось, він торгував наркотичними засобами. Через логістичну компанію він отримував посилки з розфасованим PVP. Згодом він робив "закладки" на території Рівного. У чат-ботах він повідомляв клієнтам про місцезнаходження "товару".