В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой

иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 3 ноября, около 19:40 на спецлинию полиции позвонил неизвестный и заявил, что планирует взорвать себя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе проверки стало известно, что фигурант – житель Теребовлянщины 1976 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Шесть часов продолжались переговоры между ним и бойцами спецподразделения. Мужчина слушать отказывался, а в какой-то момент вытащил чеку от гранаты и она сдетонировала в его руках", – сообщили в полиции.

В результате взрыва у мужчины оторвало часть руки. Правоохранители еще до приезда бригады скорой помощи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Как сообщалось, житель Тернополя может сесть на 7 лет из-за хранения гранаты. За совершенное мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

