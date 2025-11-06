В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені

В Івано-Франківську стався вибух зарядної станції просто в одному з офісних приміщень

Про інцидент повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За попередніми даними, вибух спричинив займання, унаслідок чого постраждали двоє людей. Їх із травмами доправили до лікарні.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Причини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, у понеділок, 3 листопада близько 19:40 на спецлінію поліції подзвонив невідомий житель Тернопільщини і заявив, що планує підірвати себе. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися заспокоїти чоловіка, але він все таки підірвав себе.