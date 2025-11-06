Взрыв в ТРЦ на Оболони: мужчина бросил страйкбольную гранату – детали от полиции
В среду, 5 ноября, в одном из торговых центров Оболонского района Киева раздался взрыв
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По предварительным данным, сдетонировала страйкбольная граната.
Пострадавших посреди гостей и персонала нет.
Полиция установила, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в магазин в ТРЦ и стал конфликтовать с персоналом. После этого он бросил сдетонировавшую страйкбольную гранату.
Мужчина задержан, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации инцидента.
Напомним, недавно в Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде, когда его пытались задержать правоохранители.
Ранее в Житомире задержали мужчину, бросившего боевую гранату в толпу. В результате взрыва, четверо участников конфликта и двое случайных прохожих получили множественные минно-взрывные травмы разной степени тяжести.