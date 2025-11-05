15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 16:04

"Если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу за три дня – Киеву грозит катастрофа" – директор ЦДЭ

05 ноября 2025, 16:04
Фото: иллюстративное
В условиях постоянных атак на тепловую инфраструктуру Украины местные власти должны заранее планировать действия на случай длительных отключений тепла во избежание критических последствий для населения

Такое мнение высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах", передает RegioNews.

По его словам, если в Киеве из-за разрушения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 тепло не будет восстановлено в течение трех дней при морозах ниже -10°C, город может оказаться в условиях техногенной катастрофы.

Он подчеркнул, что в таком случае следует заранее уведомлять население о возможной эвакуации или временном сливе воды из систем отопления, чтобы минимизировать убытки и риски для жилья.

Харченко добавил, что на сегодняшний день газа для производства тепла хватает, однако главная угроза заключается в повреждении объектов теплоснабжения. Местные власти должны иметь план "Б" для каждого микрорайона и даже отдельных домов. При повреждении котельной или ТЭЦ необходимо предусмотреть резервные мобильные котельные и подготовленные точки их подключения.

Также эксперт обратил внимание на важность защиты отопительных систем домов от замерзания. Он подчеркнул, что в случае аварийного отключения теплоносителя воду следует сливать во избежание разрушения труб и обеспечить быстрое восстановление теплоснабжения после ремонта.

Напомним, в Киеве начали подключение домов к отоплению, однако столичные власти предупреждают о возможных перебоях из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. КГГА не исключает, что нынешний отопительный сезон может оказаться нестабильным.

Киев ТЭЦ тепло отключения света атака энергетика котельные
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
