"Если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу за три дня – Киеву грозит катастрофа" – директор ЦДЭ

Фото: иллюстративное

В условиях постоянных атак на тепловую инфраструктуру Украины местные власти должны заранее планировать действия на случай длительных отключений тепла во избежание критических последствий для населения

Такое мнение высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах", передает RegioNews.

По его словам, если в Киеве из-за разрушения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 тепло не будет восстановлено в течение трех дней при морозах ниже -10°C, город может оказаться в условиях техногенной катастрофы.

Он подчеркнул, что в таком случае следует заранее уведомлять население о возможной эвакуации или временном сливе воды из систем отопления, чтобы минимизировать убытки и риски для жилья.

Харченко добавил, что на сегодняшний день газа для производства тепла хватает, однако главная угроза заключается в повреждении объектов теплоснабжения. Местные власти должны иметь план "Б" для каждого микрорайона и даже отдельных домов. При повреждении котельной или ТЭЦ необходимо предусмотреть резервные мобильные котельные и подготовленные точки их подключения.

Также эксперт обратил внимание на важность защиты отопительных систем домов от замерзания. Он подчеркнул, что в случае аварийного отключения теплоносителя воду следует сливать во избежание разрушения труб и обеспечить быстрое восстановление теплоснабжения после ремонта.

Напомним, в Киеве начали подключение домов к отоплению, однако столичные власти предупреждают о возможных перебоях из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. КГГА не исключает, что нынешний отопительный сезон может оказаться нестабильным.