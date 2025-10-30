Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

Сейчас информации о пострадавших нет. Известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения.

Из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.

Как известно, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.