Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье
Утром 30 октября российские войска нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.
Сейчас информации о пострадавших нет. Известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения.
Из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.
Как известно, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.