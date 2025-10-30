Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 30 жовтня російські війська завдали масованого удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

Наразі інформації про постраждалих немає. Відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень.

Через масовану атаку введені аварійні вимкнення світла.

Як відомо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.