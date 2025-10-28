12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
08:58  28 октября
В Хмельницкой области разоблачили сеть нелегальных АЗС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 12:15

В Прикарпатье женщина из-за служб доставки торговала амфетамином

28 октября 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили женщину, которая торговала запрещенными средствами. Делала она это с помощью служб доставки через посылки

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

39-летнюю жительницу села Матеевцы разоблачили на продаже запрещенных веществ. Она торговала амфетамином. Распространяла "товар" женщина из-за посылок и служб доставки. Раньше проблем с законом у нее не было.

Во время обыска авто Volkswagen Golf и у нее дома полицейские обнаружили порошкообразное вещество, вероятно амфетамин, ориентировочным весом около 40 граммов, зип-пакеты с растительным веществом, вероятно каннабисом, деньги, мобильный телефон, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция Ивано-Франковская область
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей
28 октября 2025, 12:46
Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: что известно
28 октября 2025, 12:37
В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн
28 октября 2025, 12:29
На Днепропетровщине отца приговорили к 15 годам за развращение собственных детей
28 октября 2025, 12:25
В Ровенской области водитель BMW сбил трех пешеходов: среди пострадавших двухлетний ребенок
28 октября 2025, 12:12
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
28 октября 2025, 12:03
На Закарпатье задержали две группы мужчин: "проводник" вел их в Румынию
28 октября 2025, 11:56
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и повозка: есть пострадавшие
28 октября 2025, 11:42
На границе на Винниччине задержали 26-летнего мужчину с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию
28 октября 2025, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »