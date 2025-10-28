Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили женщину, которая торговала запрещенными средствами. Делала она это с помощью служб доставки через посылки

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

39-летнюю жительницу села Матеевцы разоблачили на продаже запрещенных веществ. Она торговала амфетамином. Распространяла "товар" женщина из-за посылок и служб доставки. Раньше проблем с законом у нее не было.

Во время обыска авто Volkswagen Golf и у нее дома полицейские обнаружили порошкообразное вещество, вероятно амфетамин, ориентировочным весом около 40 граммов, зип-пакеты с растительным веществом, вероятно каннабисом, деньги, мобильный телефон, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.