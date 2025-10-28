12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 12:15

На Прикарпатті жінка через служби доставки торгувала амфетаміном

28 жовтня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили жінку, яка торгувала забороненими засобами. Робила вона це за допомогою служб доставки через посилки

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

39-річну жительку села Матеївці викрили на продажі заборонених речовин. Вона торгувала амфетаміном. Розповсюджувала "товар" жінка через посилки та служби доставки. Раніше проблем із законом вона не мала.

Під час обшуку авто Volkswagen Golf та у неї вдома поліцейські знайшли порошкоподібну речовину, ймовірно амфетамін, орієнтовною вагою близько 40 грамів, зіп-пакети з рослинною речовиною, ймовірно канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Івано-Франківська область
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
"Гуманітарка" перетворилась на бізнес: на Закарпатті викрили схему продажу авто для волонтерів
28 жовтня 2025, 13:12
Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей
28 жовтня 2025, 12:46
Ворог завдав удару по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: що відомо
28 жовтня 2025, 12:37
На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 млн грн
28 жовтня 2025, 12:29
На Дніпропетровщині батька засудили до 15 років за розбещення власних дітей
28 жовтня 2025, 12:25
На Рівненщині водій BMW збив трьох пішоходів: серед постраждалих дворічна дитина
28 жовтня 2025, 12:12
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
28 жовтня 2025, 12:03
На Закарпатті затримали дві групи чоловіків: "провідник" вів їх до Румунії
28 жовтня 2025, 11:56
На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та підвода: є постраждалі
28 жовтня 2025, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »