Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили жінку, яка торгувала забороненими засобами. Робила вона це за допомогою служб доставки через посилки

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

39-річну жительку села Матеївці викрили на продажі заборонених речовин. Вона торгувала амфетаміном. Розповсюджувала "товар" жінка через посилки та служби доставки. Раніше проблем із законом вона не мала.

Під час обшуку авто Volkswagen Golf та у неї вдома поліцейські знайшли порошкоподібну речовину, ймовірно амфетамін, орієнтовною вагою близько 40 грамів, зіп-пакети з рослинною речовиною, ймовірно канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.