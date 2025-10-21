Фото: Нацполіція

Аварія сталась 21 жовтня близько 14:00 у селі Красна Надвірнянського району. Правоохоронці встановлюють всі обставини

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 23-річний водій Hyundai Tucson не впорався з керуванням. В результаті автомобіль зіткнувся з огорожею. Внаслідок аварії 14-річний пасажир загинув на місці. 21-річний пасажир помер в лікарні. Інші потерпілі були госпіталізовані з різними травмами.

"Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Деталі згодом", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.