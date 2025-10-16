12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 18:50

Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув 15-річний водій

16 жовтня 2025, 18:50
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 16 жовтня в місті Косів близько 16:00. На жаль, внаслідок ДТП загинув неповнолітній

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, на вулиці Дружби сталась ДТП. Зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та Нива. З'ясувалось, що за кермом Volkswagen був 15-річний хлопець. Через удар Volkswagen з'їхав у кювет. Від отриманих травм підліток загинув на місці.

Також у салоні був неповнолітній пасажир: він отримав травми внаслідок аварії. Травмувався й 43-річний водій Ниви. Обох потерпілих госпіталізували медики.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

