Фото: Нацполіція

Аварія сталась 16 жовтня в місті Косів близько 16:00. На жаль, внаслідок ДТП загинув неповнолітній

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, на вулиці Дружби сталась ДТП. Зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та Нива. З'ясувалось, що за кермом Volkswagen був 15-річний хлопець. Через удар Volkswagen з'їхав у кювет. Від отриманих травм підліток загинув на місці.

Також у салоні був неповнолітній пасажир: він отримав травми внаслідок аварії. Травмувався й 43-річний водій Ниви. Обох потерпілих госпіталізували медики.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

