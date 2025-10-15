18:30  15 жовтня
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 19:15

Чоловіка з Івано-Франківська засудили на 6 років за контрабанду наркотиків у пенітенціарну установу

15 жовтня 2025, 19:15
Фото: ілюстративне
Суд Івано-Франківська виніс вирок чоловіку, який намагався передати наркотики до виправної установи

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Мешканця Івано-Франківська засудили до 6 років позбавлення волі за передачу наркотичних засобів у виправну установу. 59-річний чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. За інформацією прокуратури, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд встановив, що обвинувачений придбав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфін і маскував їх у вушних паличках, аби передати засудженому у ДУ "Івано-Франківська установа виконання покарань № 12". Метою чоловіка було забезпечити доступ до наркотиків ув’язненому для подальшого вживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 29 вушних паличок із бупренорфіном загальною вагою 0,0594 грама. Прокурори у суді довели умисний характер дій підсудного, що й стало підставою для винесення вироку.

Вирок ще не набрав законної сили. До офіційного вступу рішення суду в силу чоловік залишатиметься під вартою, а правоохоронні органи контролюють його перебування під слідством.

Раніше повідомлялося, у Житомирській області поліція затримала 21-річного водія з великим вантажем наркотиків. В його автомобілі виявили понад 13 кілограмів психотропної речовини PVP.

Івано-Франківська область суд наркотики в'язниця вирок кримінал
15 жовтня 2025
07 серпня 2025
