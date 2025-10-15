Фото: ілюстративне

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Мешканця Івано-Франківська засудили до 6 років позбавлення волі за передачу наркотичних засобів у виправну установу. 59-річний чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. За інформацією прокуратури, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд встановив, що обвинувачений придбав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфін і маскував їх у вушних паличках, аби передати засудженому у ДУ "Івано-Франківська установа виконання покарань № 12". Метою чоловіка було забезпечити доступ до наркотиків ув’язненому для подальшого вживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 29 вушних паличок із бупренорфіном загальною вагою 0,0594 грама. Прокурори у суді довели умисний характер дій підсудного, що й стало підставою для винесення вироку.

Вирок ще не набрав законної сили. До офіційного вступу рішення суду в силу чоловік залишатиметься під вартою, а правоохоронні органи контролюють його перебування під слідством.

