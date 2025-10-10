Фото: Нацполіція

Аварія сталась 10 жовтня на автодорозі Стрий-Чернівці-Мамалига, в селі Тулова Снятинської територіальної громади. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись Volkswagen Passat та вантажівка MAN. Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці.

"Наразі поліція працює на місці ДТП та встановлює усі обставини аварії", - повідомили в поліції.

