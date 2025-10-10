Смертельна ДТП на Прикарпатті: легковик влетів у вантажівку
Аварія сталась 10 жовтня на автодорозі Стрий-Чернівці-Мамалига, в селі Тулова Снятинської територіальної громади. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, зіткнулись Volkswagen Passat та вантажівка MAN. Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці.
"Наразі поліція працює на місці ДТП та встановлює усі обставини аварії", - повідомили в поліції.
Раніше повідомлялося, на Київщині сталася смертельна ДТП між Переяславом та Шевченковим. Водій Daewoo Nexia не впорався з керуванням і врізався в дерево, загинувши на місці.
На Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переходіВсі новини »
09 жовтня 2025, 19:56Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці
08 жовтня 2025, 20:45
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
10 жовтня 2025, 18:13Одна з країн ЄС виганяє понад 800 росіян
10 жовтня 2025, 18:06В Одесі викрили посадовців міськради, які завдали громаді збитків на 6 млн грн
10 жовтня 2025, 17:49Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33Росіяни зруйнували агрофірму на Харківщині
10 жовтня 2025, 17:19На Харківщині молодь запрошують долучитися до опитування щодо грантів
10 жовтня 2025, 17:15У КМДА відреагували на повідомлення про незахищеність київських ТЕЦ
10 жовтня 2025, 16:59На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом
10 жовтня 2025, 16:48На Тернопільщині судитимуть двох посадовців, які завдали державі збитків майже півмільйона гривень
10 жовтня 2025, 16:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »