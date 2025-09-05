Фото: pixabay

Правоохранители направили в суд дело жителя Киевщины, подозреваемого в незаконной продаже и переработке оружия на Никопольщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 44-летний мужчина продавал в Никополе и Покрове переработанные пистолеты калибром от 6,2 до 7 мм. Три таких пистолета он успел реализовать, еще два изъяли во время обыска.

Злоумышленнику инкриминируют незаконный сбыт и хранение огнестрельного оружия без разрешения и его переработки. Ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

