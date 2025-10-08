Фото: Прокуратура України

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо мешканців Прикарпаття, яких викрили на збуті бойових припасів та вибухових пристроїв

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Івано-Франківській області підозрюють двох чоловіків у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів. Один із них – 65-річний житель Івано-Франківська, другий – мешканець іншого району області. Обох затримали, а матеріали справи передано до суду.

У чоловіків вилучили гранати та боєприпаси

Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Фігурантів обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

Правоохоронці провели обшуки й зібрали докази

Слідство встановило, що чоловіки мали у своєму розпорядженні корпуси гранат Ф-1 і М67, запали М213 та УЗРГМ, вогнепальну зброю та патрони. Всі ці предмети є бойовими припасами промислового виготовлення і придатні для здійснення вибуху. Далі чоловіки продавали їх за гроші, наражаючи оточення на небезпеку.

Матеріали справи вже скеровано до суду

За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування проводили слідчі Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, перед судом постане житель Київщини, якого підозрюють у продажу перероблених пістолетів, частину з яких він встиг реалізувати, а решту вилучили під час обшуку.