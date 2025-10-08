11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 13:56

Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов

08 октября 2025, 13:56
Фото: Прокуратура Украины
Городскому председателю Вышгорода и руководителю подрядной организации выдвинуто подозрение в присвоении более 6,6 миллиона гривен бюджетных средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ должностные лица городского совета организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 млн грн "для нужд обороны".

Технику приобрели через подконтрольное предприятие, не обладающее собственными мощностями и финансовыми возможностями для выполнения договора. Стоимость была завышена примерно на 800 тысяч гривен за единицу.

Несмотря на это, акты приемки-передачи подписали, а средства из бюджета перечислили. Техника поступила всего через несколько месяцев и была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате этих действий община потеряла более 1,6 млн грн.

Другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема-отстойника дождевой канализации в Вышгороде. Мэр, зная о невыполнении работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. В результате из бюджета незаконно вывели более 5 млн. грн.

Напомним, бывший руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека также сообщен о подозрении в служебной халатности , повлекшей тяжкие последствия государственным интересам.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
