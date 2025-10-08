Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов

Фото: Прокуратура Украины

Городскому председателю Вышгорода и руководителю подрядной организации выдвинуто подозрение в присвоении более 6,6 миллиона гривен бюджетных средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ должностные лица городского совета организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 млн грн "для нужд обороны".

Технику приобрели через подконтрольное предприятие, не обладающее собственными мощностями и финансовыми возможностями для выполнения договора. Стоимость была завышена примерно на 800 тысяч гривен за единицу.

Несмотря на это, акты приемки-передачи подписали, а средства из бюджета перечислили. Техника поступила всего через несколько месяцев и была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате этих действий община потеряла более 1,6 млн грн.

Другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема-отстойника дождевой канализации в Вышгороде. Мэр, зная о невыполнении работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. В результате из бюджета незаконно вывели более 5 млн. грн.

