12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 18:45

На Прикарпатье мама с ребенком пострадали из-за угарного газа

06 октября 2025, 18:45
Иллюстративное фото
Спасатели рассказали об опасном инциденте, который произошел с женщиной и маленьким ребенком. В ГСЧС призывают помнить о правилах безопасности

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Прикарпатье госпитализировали 30-летнюю женщину и ее 3-летнего ребенка. Они отравились угарным газом. Вероятной причиной называют неисправность газового котла в частном жилом доме.

Как уберечься от отравления угарным газом

  • Регулярно проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов.
  • Обеспечьте необходимую вентиляцию в помещениях.
  • Не используйте отопительные приборы, если в трубе отсутствует тяга.
  • Не обогревайте помещение неисправными или не отремонтированными печами

Напомним, ранее в Черниговской области 42-летняя женщина и трое детей пострадали от отравления угарным газом. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи.

