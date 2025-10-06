На Прикарпатье мама с ребенком пострадали из-за угарного газа
Спасатели рассказали об опасном инциденте, который произошел с женщиной и маленьким ребенком. В ГСЧС призывают помнить о правилах безопасности
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В Прикарпатье госпитализировали 30-летнюю женщину и ее 3-летнего ребенка. Они отравились угарным газом. Вероятной причиной называют неисправность газового котла в частном жилом доме.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Регулярно проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов.
- Обеспечьте необходимую вентиляцию в помещениях.
- Не используйте отопительные приборы, если в трубе отсутствует тяга.
- Не обогревайте помещение неисправными или не отремонтированными печами
Напомним, ранее в Черниговской области 42-летняя женщина и трое детей пострадали от отравления угарным газом. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи.
