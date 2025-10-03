На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
Трое детей и 42-летняя женщина пострадали от отравления угарным газом в селе Комаровка Нежинского района Черниговщины
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации печи.
Спасатели эвакуировали потерпевших в безопасное место и передали медикам. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Как известно, угарный газ не имеет запаха, вкуса или цвета, но даже в небольшой концентрации он смертельно опасен. Спасатели призывают регулярно проверять отопительное оборудование и системы вентиляции.
Напомним, в ночь на 1 октября в городе Надворная вспыхнул пожар в двухэтажном доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек – граждан 79 и 58 лет.
На Прикарпатье из-за угарного газа пострадал одномесячный малышВсе новости »
02 октября 2025, 16:30На Прикарпатье во время пожара погибли два человека
01 октября 2025, 12:10На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар на свалке
30 сентября 2025, 16:13
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
03 октября 2025, 18:29В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка
03 октября 2025, 18:24Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента
03 октября 2025, 17:37СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI
03 октября 2025, 17:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »