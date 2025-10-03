На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом

Иллюстративное фото: из открытых источников

Трое детей и 42-летняя женщина пострадали от отравления угарным газом в селе Комаровка Нежинского района Черниговщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Спасатели эвакуировали потерпевших в безопасное место и передали медикам. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Как известно, угарный газ не имеет запаха, вкуса или цвета, но даже в небольшой концентрации он смертельно опасен. Спасатели призывают регулярно проверять отопительное оборудование и системы вентиляции.

