16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
03 октября 2025, 16:26

На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом

03 октября 2025, 16:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Трое детей и 42-летняя женщина пострадали от отравления угарным газом в селе Комаровка Нежинского района Черниговщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Спасатели эвакуировали потерпевших в безопасное место и передали медикам. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Как известно, угарный газ не имеет запаха, вкуса или цвета, но даже в небольшой концентрации он смертельно опасен. Спасатели призывают регулярно проверять отопительное оборудование и системы вентиляции.

Напомним, в ночь на 1 октября в городе Надворная вспыхнул пожар в двухэтажном доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек – граждан 79 и 58 лет.

Черниговская область дети женщина угарный газ спасатели ГСЧС
