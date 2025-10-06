Ілюстративне фото

Рятувальники розповіли про небезпечний інцидент, який стався з жінкою та маленькою дитиною. У ДСНС закликають пам'ятати про правила безпеки

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Прикарпатті госпіталізували 30-річну жінку та її 3-річну дитину. Вони отруїлись чадним газом. Ймовірною причиною називають несправність газового котла в приватному житловому будинку.

Як уберегтися від отруєння чадним газом:

Регулярно перевіряйте стан димових та вентиляційних каналів.

Забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях.

Не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі відсутня тяга.

Не обігрівайте приміщення несправними або не відремонтованими печами

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині 42-річна жінка та троє дітей постраждали від отруєння чадним газом. За попередніми даними, інцидент сталася через порушення правил експлуатації печі.