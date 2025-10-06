12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 18:45

На Прикарпатті мама з дитиною постраждали через чадний газ

06 жовтня 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Рятувальники розповіли про небезпечний інцидент, який стався з жінкою та маленькою дитиною. У ДСНС закликають пам'ятати про правила безпеки

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Прикарпатті госпіталізували 30-річну жінку та її 3-річну дитину. Вони отруїлись чадним газом. Ймовірною причиною називають несправність газового котла в приватному житловому будинку.

Як уберегтися від отруєння чадним газом:

  • Регулярно перевіряйте стан димових та вентиляційних каналів.
  • Забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях.
  • Не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі відсутня тяга.
  • Не обігрівайте приміщення несправними або не відремонтованими печами

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині 42-річна жінка та троє дітей постраждали від отруєння чадним газом. За попередніми даними, інцидент сталася через порушення правил експлуатації печі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
чадний газ ДСНС Івано-Франківська область
На Прикарпатті через чадний газ постраждав одномісячний малюк
02 жовтня 2025, 16:30
На Кіровоградщині жінка та трирічна дитина постраждали від чадного газу
30 вересня 2025, 14:28
Пожежа у 9-поверхівці Черкас через необережне куріння: рятувальники евакуювали 5 осіб
30 вересня 2025, 11:45
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
06 жовтня 2025, 19:20
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »