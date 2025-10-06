На Прикарпатті мама з дитиною постраждали через чадний газ
Рятувальники розповіли про небезпечний інцидент, який стався з жінкою та маленькою дитиною. У ДСНС закликають пам'ятати про правила безпеки
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
На Прикарпатті госпіталізували 30-річну жінку та її 3-річну дитину. Вони отруїлись чадним газом. Ймовірною причиною називають несправність газового котла в приватному житловому будинку.
Як уберегтися від отруєння чадним газом:
- Регулярно перевіряйте стан димових та вентиляційних каналів.
- Забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях.
- Не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі відсутня тяга.
- Не обігрівайте приміщення несправними або не відремонтованими печами
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині 42-річна жінка та троє дітей постраждали від отруєння чадним газом. За попередніми даними, інцидент сталася через порушення правил експлуатації печі.
