Происшествие случилось в понедельник, 29 сентября, в селе Вольное Кропивницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за неисправности бытового газового котла пострадали два человека. Дымоход был забит, что привело к накоплению угарного газа в доме.

Трехлетнего ребенка доставили в больницу, 47-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Подразделения ГСЧС к данному вызову не привлекались.

