На Прикарпатье из-за угарного газа пострадал одномесячный малыш
В Ивано-Франковской области произошел инцидент. Пострадал одномесячный ребенок
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В Ивано-Франковской области одномесячного малыша госпитализировали с отравлением угарным газом. Предварительно это произошло из-за неисправного газового котла в частном доме.
"Будьте осторожны! Регулярно проверяйте отопительное оборудование и системы вентиляции. Помните: угарный газ – бесцветный и без запаха, но смертельно опасный", – говорят спасатели.
Напомним, ранее в Кировоградской области из-за неисправности газового котла в частном доме пострадал трехлетний ребенок. Известно, что это произошло, в частности, из-за забитого дымохода.
В Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на ГоверлеВсе новости »
29 сентября 2025, 18:27Во Львове ребенку провели открытую операцию на грудной клетке из-за колпачка от ручки
29 сентября 2025, 16:56
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Наконец-то дома: Украина вернула из российского плена 185 защитников
02 октября 2025, 16:55Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
02 октября 2025, 15:47В Кривом Роге избили военных ТЦК: у нападавшего был нож
02 октября 2025, 15:40В Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину
02 октября 2025, 15:17В Харькове чиновник ТЦК безосновательно вносил изменения в систему "Оберег"
02 октября 2025, 14:55В Харьковской области при поддержке ЮНИСЕФ работает горячая линия 1552: помощь получили тысячи жителей
02 октября 2025, 14:34Во Львовской области задержали водителей автобуса, которые переправляли уклонистов в Польшу
02 октября 2025, 14:12На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 13:57Заманили через онлайн-знакомство: в Киеве жестоко избили молодого человека
02 октября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все блоги »