Иллюстративное фото

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области одномесячного малыша госпитализировали с отравлением угарным газом. Предварительно это произошло из-за неисправного газового котла в частном доме.

"Будьте осторожны! Регулярно проверяйте отопительное оборудование и системы вентиляции. Помните: угарный газ – бесцветный и без запаха, но смертельно опасный", – говорят спасатели.

Напомним, ранее в Кировоградской области из-за неисправности газового котла в частном доме пострадал трехлетний ребенок. Известно, что это произошло, в частности, из-за забитого дымохода.