Пожар в 9-этажке Черкасс из-за неосторожного курения: спасатели эвакуировали 5 человек
В Черкассах в квартире девятиэтажного дома произошел пожар, вызванный неосторожным курением
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели быстро потушили возгорание и эвакуировали из центра опасности пятерых жителей, среди них – ребенка.
К сожалению, двое пострадавших получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу.
Пламя нанесло значительный ущерб, повредив мебель и личные вещи.
Напомним, недавно в Киеве во время пожара в 9-этажке погиб человек. Тело пострадавшей обнаружили спасатели прямо в квартире, где вспыхнул огонь. Инцидент произошел в Днепровском районе по улице Березняковская.
