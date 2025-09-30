11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
30 сентября 2025, 11:45

Пожар в 9-этажке Черкасс из-за неосторожного курения: спасатели эвакуировали 5 человек

30 сентября 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Черкасской области
Читайте також
українською мовою

В Черкассах в квартире девятиэтажного дома произошел пожар, вызванный неосторожным курением

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели быстро потушили возгорание и эвакуировали из центра опасности пятерых жителей, среди них – ребенка.

К сожалению, двое пострадавших получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу.

Пламя нанесло значительный ущерб, повредив мебель и личные вещи.

Напомним, недавно в Киеве во время пожара в 9-этажке погиб человек. Тело пострадавшей обнаружили спасатели прямо в квартире, где вспыхнул огонь. Инцидент произошел в Днепровском районе по улице Березняковская.

