Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом Toyota Yaris був 58-річний чоловік. Він їхав у напрямку обласного центру. На неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який був на проїзній частині. При цьому Jeep Renegade та Audi A4, які рухались позаду в попутному напрямку зіткнулись з Toyota.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Всі водії, як показала перевірка, були тверезі.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

