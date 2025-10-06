07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 12:20

Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій збив місцевого жителя

06 жовтня 2025, 12:20
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 4 жовтня в Івано-Франківській територіальній громаді. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом Toyota Yaris був 58-річний чоловік. Він їхав у напрямку обласного центру. На неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який був на проїзній частині. При цьому Jeep Renegade та Audi A4, які рухались позаду в попутному напрямку зіткнулись з Toyota.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Всі водії, як показала перевірка, були тверезі.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше сталася смертельна ДТП в Київській області за участю Audi A6. 30-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на 38-річного чоловіка.

ДТП аварія Івано-Франківська область
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
