Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло в Одессе ночью 4 октября на проспекте Шевченко

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения 20-летний пассажир погиб на месте, а 18-летнего водителя с травмами госпитализировали. У него отобрали образцы для проверки возможного опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 3 октября в Полтавской области мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.